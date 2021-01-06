Журналист Халип подтвердила, что узнает голос экс-главы КГБ Белоруссии на записи о подготовке убийства Павла Шеремета

Собственный корреспондент «Новой газеты» Ирина Халип подтвердила, что узнает голос экс-главы белорусского КГБ Вадима Зайцева на записи о подготовке убийства Павла Шеремета. Об этом журналист сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы с мужем были арестованы 19 декабря 2010 в день президентских выборов в Белоруссии. Мой муж услышал голос Вадима Зайцева 31 декабря, а я 6 января 2011 года. Меня привели в непонятный начальственный кабинет, потом появился Вадим Зайцев. Безусловно, я узнала его в лицо, тем более, что он был при параде, при своих генеральских погонах. Он мне угрожал, утверждал, что все уже раскололись, все уже дали показания против меня, поэтому у всех есть шанс получить от 5 до 15 за организацию массовых беспорядков, я пойду по 357 статье – заговор с целью захвата власти. Это 25 лет или вышка», — сказала она.

И.Халип добавила, что Вадим Зайцев угрожал ее мужу насилием в отношении жены и ребенка.

Днем ранее бельгийское издание EUobserver опубликовало запись, на которой, предположительно, бывший руководитель КГБ Белоруссии Вадим Зайцев в апреле 2012 года обсуждает план убийства с помощью бомбы журналиста Павла Шеремета. В июле 2016 года П.Шеремет был взорван в своей машине в Киеве.