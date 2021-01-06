Российский фильм «Последний богатырь: Корень зла» за 5 дней проката собрал более миллиарда рублей

Это на фоне ограничений по коронавирусу, когда во многих регионах заполняемость залов не должна превышать четверти на сеанс. Данные о сборах приводятся на сайте Единой автоматизированной системы сведений о показах фильмов. Лента вышла на экраны 1 января, общий бюджет картины составил 650 миллиона рублей. «Корень зла» является продолжением российского фантастического фильма «Последний богатырь», который вышел в октябре 2017 года и основан на русских сказках. Первая часть собрала в прокате почти два миллиарда рублей.