Российский фильм «Последний богатырь: Корень зла» за 5 дней проката собрал более миллиарда рублей

Это на фоне ограничений по коронавирусу, когда во многих регионах заполняемость залов не должна превышать четверти на сеанс. Данные о сборах приводятся на сайте Единой автоматизированной системы сведений о показах фильмов. Лента вышла на экраны 1 января, общий бюджет картины составил 650 миллиона рублей. «Корень зла» является продолжением российского фантастического фильма «Последний богатырь», который вышел в октябре 2017 года и основан на русских сказках. Первая часть собрала в прокате почти два миллиарда рублей.
2021-01-06T19:34:45+03:00
2021-01-06T19:34:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2769804-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:34, 06 января 2021
Загрузка комментариев...