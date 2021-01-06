Белорусские силовики задержали в прошлом году в общей сложности более 33 тысяч участников акции протеста

Более девятисот уголовных дел было возбуждено, — говорят правозащитники. Они обвиняют власти в политически мотивированном преследовании граждан. По меньшей мере 169 обвиняемых в прошлом году были признаны политзаключенными. Также, по словам правозащитников, белорусские власти применили репрессии и в отношении журналистов в связи с их профессиональной деятельностью. Протестные акции в республике не стихают с начала августа после выборов президента.