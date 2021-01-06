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19:33, 06 января 2021

Акция протеста вновь проходит в столице США

Десятки тысяч сторонников действующего президента Дональда Трампа выступают в Вашингтоне против результатов президентских выборов. Это происходит в преддверии заседания американского Конгресса, который должен утвердить результаты голосования. Как ожидается, сам Трамп выступит сегодня перед своими сторонниками в столице. Ранее он призвал вице-президента Майка Пенса, как спикера Сената, воспрепятствовать утверждению результатов выборов. Трамп настаивает, что в ходе голосования были допущены фальсификации. Он до сих пор отказывается признать поражение, несмотря на то, что коллегия выборщиков уже утвердила победу кандидата от демократов Джо Байдена.



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