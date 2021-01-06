В Великобритании впервые с апреля было зарегистрировано более тысячи смертей от коронавируса за сутки

Число новых случаев при этом составило более 62 тысяч, — передает агентство Reuters. Ранее в Англии был введен строгий карантин из-за обнаружения новой мутации вируса, который распространяется гораздо быстрее. Жителям региона рекомендовано по возможности оставаться дома, школы переведены на дистанционное обучение.
2021-01-06T19:32:50+03:00
2021-01-06T19:34:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 06 января 2021
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