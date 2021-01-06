Большую часть средств нового фонда помощи тяжелобольным детям российское правительство направит на покупку лекарств

Об этом сегодня сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. До начала полноценной работы фонда, — добавил Мурашко, — дети будут получать лекарства за счет бюджетов региона. Указ о создании нового фонда президент Владимир Путин подписал сегодня. Как ожидается, в него направят средства, которые получат в результате повышения налога на доходы для физических лиц с выше 5 миллионов рублей в год. По расчетам самого Путина, это примерно 60 миллиардов рублей дополнительного дохода.
2021-01-06T19:05:06+03:00
2021-01-06T19:05:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:05, 06 января 2021
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