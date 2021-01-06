МВД Украины проводит экспертизу аудиозаписи возможных разговоров белорусских силовиков по устранению неугодных

На это потребуется некоторое время, — сказали в МВД республики. Экспертиза потребовалась в рамках дела о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Его имя фигурировало на записи, в частности, там обсуждалась возможность убийства Шеремета с помощью бомбы.

Появление этого аудио в лишний раз подтверждает, что следят абсолютно за всеми, вне зависимости от чина и влиятельности, — отметил в эфире «Эха Москвы» украинский журналист Дмитрий Гордон. Дмитрий Гордон не исключил, что у каждого государственного лидера есть специальные группы для устранения неугодных. Белорусский журналист Павел Шеремет был убит в Киеве летом 2016-ого года. Под его машиной в центре города сработало взрывное устройство.