Судан договорился нормализации отношений с Израилем

Об этом объявили американские дипломаты, которые участвовали в самом процессе. Таким образом, восточноафриканское государство стало еще одной мусульманской страной, которая решила установить дипломатические отношения с еврейским государством. До этого о нормализации отношений с Израилем согласились ОАЭ, Бахрейн и Марокко. До этого из арабских стран с Израилем дипломатические отношения поддерживали только Египет и Иордания.
2021-01-06T19:03:15+03:00
2021-01-06T19:03:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2769786-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:03, 06 января 2021
Загрузка комментариев...