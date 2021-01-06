Судан договорился нормализации отношений с Израилем

Об этом объявили американские дипломаты, которые участвовали в самом процессе. Таким образом, восточноафриканское государство стало еще одной мусульманской страной, которая решила установить дипломатические отношения с еврейским государством. До этого о нормализации отношений с Израилем согласились ОАЭ, Бахрейн и Марокко. До этого из арабских стран с Израилем дипломатические отношения поддерживали только Египет и Иордания.