Европейский регулятор одобрил использование в Евросоюзе еще одной вакцины против коронавируса – ее разработала американская фармкомпания Moderna. До этого в Европе использовали только препарат немецкой BioNTech и американской Pfizer.

Европейское агентство лекарственных средств оценило вакцину Moderna как безопасную и эффективную. В заявлении регулятора отмечается, что специальный комитет тщательно оценил данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины и на основе консенсуса рекомендовал Европейской комиссии предоставить официальное разрешение о ее выпуске на рынок. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в своем твиттере, что работа над утверждением препарат уже идет полным ходом. Разрешение, которое получила вакцина, выдано на условии, что компания продолжит предоставлять результаты испытаний и применения препарата в течение двух лет. Как сообщалось, вакцина компании Moderna по результатам третьего этапа исследования показала эффективность выше 94%, эффективность вакцины против развития тяжелого течения коронавируса — 100%. Третья фаза испытаний проходила с участием 30 000 добровольцев.

Вакцину Pfizer и BioNTech европейский регулятор одобрил две недели назад. Ее эффективность разработчики оценивают на уровне 95%. Такие же показатели и у российского препарата «Спутник», утверждают его создатели.