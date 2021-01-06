Новый температурный рекорд установлен в Крыму

Воздух на полуострове прогрелся до почти 18 градусов, рассказали в республиканском гидрометцентре. Предыдущий рекорд был установлен здесь в 1931 году. Нынешняя зима в Крыму очень теплая, ранее температурный максимум был перекрыт 31 декабря, говорят синоптики. Они ожидают, что к концу каникул на территорию полуострова начнет поступать холодный полярный воздух, температура понизится на 5-7 градусов, появится вероятность осадков.