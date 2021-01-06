Новый фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями будет выделять на лекарства до 70% своих средств

Об этом сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Остальные деньги, на его словам, отправят, в том числе, на программу реабилитации детей и на медицинские изделия. Президент Владимир Путин подписал сегодня указ о создании нового фонда, куда будут направляться средства, полученные от повышения налога на доходы физических лиц для тех, кто получает больше 5 миллионов рублей в год. Также средства будут поступать в виде добровольных пожертвований и иных источников.