РФПИ договорился с правительством Сербии о поставках в страну двух миллионов доз вакцины «Спутник»

Российский фонд прямых инвестиций договорился с правительством Сербии о поставках в страну двух миллионов доз вакцины «Спутник». Это следует из сообщения фонда. Вакцина для поставок в Сербию будет производиться международными партнерами фонда в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.
2021-01-06T18:31:03+03:00
2021-01-06T18:31:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 06 января 2021
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