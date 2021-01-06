РФПИ договорился с правительством Сербии о поставках в страну двух миллионов доз вакцины «Спутник»

Российский фонд прямых инвестиций договорился с правительством Сербии о поставках в страну двух миллионов доз вакцины «Спутник». Это следует из сообщения фонда. Вакцина для поставок в Сербию будет производиться международными партнерами фонда в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.