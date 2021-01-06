Демократы близки к победе на выборах в Сенат в штате Джорджия

Это позволит им продвигать законодательные инициативы, которые до сих пор блокировали республиканцы, — отмечают западные наблюдатели.

Триумф пастора баптисткой церкви, демократа Рафаэла Уорнока при подсчитанных более чем 98 процентах голосов, уже состоялся, сообщает телеканал Си-эн-эн. Судьба второго, решающего места в Сенате, которое оспаривают 71-летний бизнесмен-республиканец Дэвид Пердью и его 33-летний соперник, журналист-расследователь Джон Оссофф, окончательно определяется в настоящее время, сообщает Рейтер. Уорнок, как отмечают эксперты, обещает стать первым сенатором-демократом от штата за последние два десятилетия.

Для избранного президента Джо Байдена победа в Джорджии – тоже очевидный рекорд: кандидаты в президенты от демократов там не побеждали с начала 90-х. Вторая победа кандидата от Демпартии в штате обеспечит демократам контроль сразу в обеих палатах Конгресса. Это позволит им назначать своих депутатов на пост руководителей сенатских комитетов, созывать слушания и определять приоритетность обсуждения тех или иных вопросов, пишет сайт телеканала.

Если Джон Ософф, который уже заявил о своей победе, действительно получает поддержку большинства избирателей и она не будет оспорена, что совсем не исключено, тогда сенатор от Нью-Йорка Чак Шумер сместит с поста лидера республиканского большинства Митча Макконнела и будет решать, какие из законопроектов выставлять на голосование.

Исходя из того, что для прохождения некоторых законопроектов новые правила теперь требуют 60-и и большего числа голосов, то есть, поддержки депутатов от обеих партий, Байдену и его сторонникам теперь придется более продуманно определять приоритетные законы для обсуждения, подчеркивают наблюдатели. – Хотя уже сейчас известно, что таковым, среди первых, будет законопроект о выделении дополнительных субсидий гражданам в связи с пандемией.

Накануне, выступая перед своими сторонниками в штате Джорджия, избранный президент обещал, что если демократы получат контроль над Сенатом, сумма единовременной поддержки каждому американцу в условиях новой волны коронавируса составит 2 тысячи долларов.