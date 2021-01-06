Суд в Лондоне отказался отпустить Джулиана Ассанжа под залог

Основатель интернет-ресурса Wikileaks останется за решеткой до рассмотрения апелляции Минюста США. Вашингтон добивается экстрадиции Ассанжа, за океаном ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Надежды Джулиана Ассанжа и его защиты не оправдались: меру пресечения судья Ванесса Барайтсер не изменила. Решение объяснила тем, что основатель портала Wikileaks может не прийти в суд на рассмотрение апелляции властей США. Мотив для этого у него есть, как и возможности скрыться от правосудия, согласилась с доводами обвинения судья при рассмотрении апелляции защиты в Вестминстерском магистратском суде Лондона. Она напомнила, что до этого австралиец уже нарушал условия освобождения под залог. Решение защиту удивило. Поскольку та же судья в начале недели запретила экстрадицию Ассанжа в США, где его обвиняют в незаконной публикации и получении секретных данных и сговоре с целью взлома сетей правительственных компьютеров. Тогда Барайтсер пришла к выводу, что обвиняемый, оказавшись в американской тюрьме, может покончить с собой. Собственно, состоянием психического здоровья Ассанжа судья и объяснила тогда своё решение. Сегодняшнее адвокаты обжалуют, пообещал главный редактор WikiLeaks Кристин Храфнсон.



Напомним, в особо охраняемой тюрьме Лондона Белмарш Ассанж провел больше полутора лет. Его туда поместили после задержания на территории посольства Эквадора в британской столице, где он укрывался семь лет. За решеткой основатель Wikileaks оказался из-за обвинений в нарушении условий освобождения под залог. В 2012 году он не пришел в суд Лондона, который должен был рассмотреть вопрос о его экстрадиции в Швецию, где Ассанжа обвиняли в изнасиловании двух девушек. Опасаясь, что оттуда его вышлют в США, он укрылся в посольстве Эквадора. Позже власти Швеции обвинения сняли. Эквадор весной 2019 отказался дальше предоставлять основателю WikiLeaks убежище. За решёткой самочувствие Ассанжа ухудшилось, он стал всё чаще впадать в депрессию и помышлять о суициде, отмечали в суде приглашённые адвокатами эксперты по психиатрии. Из тюрьмы он сможет выйти не раньше рассмотрения апелляции Минюста США на решение об отказе в экстрадиции. По оценкам британских СМИ на это могут уйти многие месяцы.

Правозащитная организация Amnesty International раскритиковала нежелание судьи освободить основателя WikiLeaks.