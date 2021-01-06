Следствие продлило арест члену президиума координационного совета Марии Колесниковой еще на два месяца

Она останется в изоляторе до 8 марта, — сообщила пресс-служба координационного совета.

По данным белорусских правозащитников, в 2020 году в стране задержаны более 33 тысяч участников мирных акций протеста, возбуждено более 900 уголовных дел, — сообщается на сайте правозащитного центра «Весна». Отмечается, что власти активно используют уголовное преследование для расправы с неугодными. Правозащитники признали 169 обвиняемых политзаключенными.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает российского президента Владимира Путина своим другом. Об этом он сказал в программе «Действующие лица», которая выйдет в эфир 10 января. Фрагмент передачи в своем телеграм-канале обсуждала телеведущая Наиля Аскер-заде. Ранее Лукашенко заявил, что его и Путина «намертво загнали» в одну политическую команду.