Президент Владимир Путин подписал указ о создании Фонда помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями

Председателем правления фонда назначен основатель «Детского хосписа» протоиерей Александр Ткаченко. В попечительский совет фонда также вошли доктор Леонид Рошаль, актеры Константин Хабенский и Чулпан Хаматова.

Фонд помощи детям с редкими заболеваниями будет финансироваться за счет повышения ставки НДФЛ до 15% с доходов выше 5 миллионов рублей. Власти рассчитывают, что это принесет в фонд около 60 миллиардов рублей.

Помощь тяжелобольным детям в России оказывается, но ситуация осложняется нехваткой и дороговизной лекарств. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Всего в этом году помощь получат около 4 тысяч детей с редкими заболеваниями, добавила Татьяна Голикова.