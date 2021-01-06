Исследование Gallup International: Показатель экономической надежды россиян упал до уровня 1998 года

Показатель экономической надежды россиян упал до уровня 1998 года, — сообщает РБК со ссылкой на исследования Gallup International. По мнению 47% респондентов, 2021 год станет годом экономических проблем, 6% опрошенных ждут в новом году экономического процветания. В России самый высокий индекс экономической надежды был зафиксирован в 2006 году. Между тем, среди опрошенных «Эхом Москвы», большинство считают, что экономический подъем в стране неизбежен после завершения пандемии.

Ранее президент Путин признал, что в России до сих пор много людей, живущих за чертой бедности, однако он утверждает, что у властей есть план по улучшению ситуации.

Планы по повышению доходов граждан Путин назвал амбициозной, но вполне реальной целью. В свою очередь, профессор школы финансов Высшей школы экономики Иван Родионов не видит поводов для улучшения экономической ситуации в стране. По словам Родионова, государственных программ, которые могли бы вселять оптимизм, просто не существует.