В России православные готовятся отпраздновать Рождество

Храмы открыты для посещения, однако, РПЦ рекомендовала пожилым людям следить за рождественским богослужением по телетрансляции.

Патриарх Кирилл считает, что неверие в пандемию коронавируса и пренебрежение мерами предосторожности также смертельно опасны, как и неверие в бога. Об этом глава Русской православной церкви сказал во время проповеди после литургии в храме Христа Спасителя. РПЦ предупредила, что на рождественскую службу в храме Христа Спасителя можно попасть только по приглашениям. Для лиц старше 65 лет вход будет ограничен.

Между тем, священнослужитель РПЦ, архимандрит Мелхиседек считает, что вероятность заразиться в храме ниже, чем во многих других местах. Об этом он сказал в эфире православного телеканала «Союз». По словам архимандрита, 95% прихожан соблюдают необходимые меры предосторожности.

Так ли это – выяснял наш корреспондент, который побывал в одном из православных храмов. В течение дня в храме Вознесения у Никитских ворот прихожан было немного, но по нескольку человек в зале стояли постоянно. Социальную дистанцию и режим обязательного ношения масок при этом соблюдали все.

В отличие от некоторых других храмов в этом на пол разметку наносить не стали. В то же время на каждой двери там висят объявления с требованием надеть маски. Оно же есть и в списке правил, выставленном внутри здания, неподалёку от входа. От людей требуют соблюдать дистанцию от полутора до двух метров, не прикладываться к иконам (достаточно благоговейно поклониться) и, подходя к Таинству исповеди, подготовить листочек со списком грехов заранее. Авторы обращения отдельно подчеркнули, что соблюдение этих правил не делает прихожан не верующими людьми и напомнили, что их выполнение – это забота о близких.

Под стендом с этими словами стоит большая бутылка с обеззараживающим средством для рук. Пользовались им, правда, очень редкие посетители.

Среди тех, кто согласился поговорить с корреспондентом, не было ни одного человека, который был бы недоволен введёнными ограничениями или тем, как они выполняются. Например, прихожанка Алевтина сказала, что пришла бы и ночью на церемонию, но физически не сможет сделать этого из-за состояния здоровья мужа.

Другая прихожанка, Анастасия, сказала, что пришла только за святой водой. Она отметила, что не хочет приходить ночью из опасения за здоровье близких и добавила, что в её доме большого празднования Рождества не будет. Анастасия была единственным собеседником, который в принципе упомянул эпидемию. Остальные прихожане не считали коронавирус сколько-нибудь важным фактором. При этом, были и те, кто после вопроса об отношении к мерам предосторожности от заражения сразу менялись в лице и резко отказывались обсуждать эту тему.

Большинство опрошенных сказали корреспонденту «Эха Москвы», что будут праздновать Рождество дома, но не из страха заразиться, а просто потому, что не считают необходимым присутствие на рождественском богослужении.

Петербургская митрополия просит верующих носить маски и соблюдать социальную дистанцию на рождественских службах. Вместе с тем ограничивать число прихожан в храмах не будут.

Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий проведет несколько церковных служб в Казанском соборе и в Александро-Невской Лавре. Представители РПЦ напоминают верующим о необходимости носить маски и обещают обрабатывать иконы антисептиком. Однако следить за исполнением предписаний никто не будет. Ранее представители Смольного сообщили, что не намерены проверять, как храмы соблюдают противовирусные ограничения. Тем временем на официальном портале петербургской митрополии поместили кадры с похорон протоиерея Николая Конькова. На фото служители церкви и немолодые прихожане стоят плотной толпой, не носят маски, а некоторые прикладываются к гробу. По словам главы отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Иллариона для того, чтобы ограничивать доступ в церкви нет оснований, поскольку торговые центры и метро продолжают работать.



В этом году рождественские богослужения не состоятся в Исаакиевском соборе Петербурга. Музей, которому принадлежит храм, закрыл его до 11 января.

Журналист Олег Кашин считает, что закрывать православные храмы на Рождество не имеет смысла. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы». По мнению Кашина, ограничение работы церквей может привести к массовым протестам верующих.