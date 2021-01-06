Папа Римский Франциск поздравил православных верующих с наступающим Рождеством

Понтифик пожелал мира и надежды. Сам Франциск принял сегодня участие в службе по случаю праздника Богоявления, который отмечают католики. Количество верующих в соборе Святого Петра было ограничено из-за коронавируса. Также по этой причине, как передает агентство ТАСС, был отменен обряд крещения в соборе — его обычно возглавляет папа Римский.