Папа Римский Франциск поздравил православных верующих с наступающим Рождеством

Понтифик пожелал мира и надежды. Сам Франциск принял сегодня участие в службе по случаю праздника Богоявления, который отмечают католики. Количество верующих в соборе Святого Петра было ограничено из-за коронавируса. Также по этой причине, как передает агентство ТАСС, был отменен обряд крещения в соборе — его обычно возглавляет папа Римский.
2021-01-06T17:33:42+03:00
2021-01-06T17:33:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 06 января 2021
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