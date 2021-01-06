Противоречивые данные приходят об итогах второго тура выборов в Сенат США, которые проходили в штате Джорджия

Кандидат от демократов Джон Оссоф чуть более часа назад фактически объявил о своей победе. В видеообращении он поблагодарил жителей штата за доверие и пообещал работать в их интересах в верхней палате Конгресса. В свою очередь телеканал NBC передает, что говорить о победе Оссофа еще рано, не подсчитаны все бюллетени, разрыв между ним и кандидатом-республиканцем слишком мал. Но в случае его победы Демократическая партия США сможет взять под контроль обе палаты Конгресса.
2021-01-06T17:33:25+03:00
2021-01-06T17:33:25+03:00
https://echo.msk.ru/news/2769744-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:33, 06 января 2021
Загрузка комментариев...