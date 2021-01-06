Одному из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой продлили срок ареста

Под стражей она останется минимум до 8 марта, рассказали ее соратники. Сейчас Колесникова находится в одном из изоляторов Минской области. Она проходит по делу о призывах к захвату власти и создании экстремистской организации. Она вины не признает. Ранее, с началом протестов в Белоруссии были задержаны несколько оппозиционных лидеров.