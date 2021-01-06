Одна из самых звездных пар в США собирается развестись, — утверждает американское интернет-издание Page Six

Телеведущая Ким Кардашьян и рэп-музыкант Канье Уэст расходятся из-за участия Уэста в президентской кампании, — говорят источники издания. В частности, Уэст выступал против абортов, и в этом его отказывалась поддержать Кардашьян. Близкие к семье источники утверждают, что модель уже наняла адвоката по разводам, которая ранее представляла интересы таких звезд, как Анжелина Джоли, Бритни Спирс и Джонни Депп. Более того, в конце прошлого года Ким перестала носить кольцо, а Уэст новогодние праздники провел отдельно от семьи. Пара поженилась больше шести лет назад, у них четверо детей.