Одна из самых звездных пар в США собирается развестись, — утверждает американское интернет-издание Page Six

Телеведущая Ким Кардашьян и рэп-музыкант Канье Уэст расходятся из-за участия Уэста в президентской кампании, — говорят источники издания. В частности, Уэст выступал против абортов, и в этом его отказывалась поддержать Кардашьян. Близкие к семье источники утверждают, что модель уже наняла адвоката по разводам, которая ранее представляла интересы таких звезд, как Анжелина Джоли, Бритни Спирс и Джонни Депп. Более того, в конце прошлого года Ким перестала носить кольцо, а Уэст новогодние праздники провел отдельно от семьи. Пара поженилась больше шести лет назад, у них четверо детей.
2021-01-06T17:06:07+03:00
2021-01-06T17:06:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:06, 06 января 2021
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