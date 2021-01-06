В России свободна почти четверть коечного фонда для заразившихся коронавирусом

Сейчас в больницах находятся более двухсот тысяч человек, — рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он считает, что ситуация стабилизировалась, хотя и остается напряженной. Министр призвал граждан соблюдать требования и, в частности, носить маски, поддерживать социальную дистанцию, по возможности избегать людных мест. Ранее власти ряда регионов, в том числе Санкт-Петербурга, жаловались на критическую ситуацию со свободными местами для заболевших коронавирусом.
2021-01-06T17:04:51+03:00
2021-01-06T17:04:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:04, 06 января 2021
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