Американские спецслужбы подозревают россиян в масштабной кибератаке

Она затронула компьютерные сети нескольких министерств и ведущих корпораций. Президент страны Дональд Трамп высказывал мнение, что ко взлому может быть причастен Китай.

Целью хакеров был и остается сбор разведданных, говорится в совместном заявлении ФБР, АНБ, Агентства по кибербезопасности и управления директора Национальной разведки. В нем отмечается, что за атакой, вероятно, стоят россияне. Она представляет серьезную опасность, нейтрализация которой потребует продолжительных и настойчивых усилий. Спецслужбы все еще работают над оценкой масштабов инцидента.

В заявлении также говорится, что ФБР сосредоточено на поиске пострадавших, взаимодействии с ними, а также сборе доказательств. Объектами атаки могли стать 18 тысяч клиентов компании SolarWinds, — их программу хакеры использовали для проникновения в компьютеры. Могли пострадать около 10 государственных учреждений. Напомню, что ранее президент США Дональд Трамп выражал сомнение в том, что хакеры имею отношение к России. Он обвинял СМИ в том, что журналисты преувеличивают опасность, и отмечал, что за атакой может стоять Китай.

Эту кибератаку называют самой опасной в истории США. Специалисты полагают, что ее организовали хакеры из группировки, которую связывают с российскими властями. Москва свою причастность отрицает