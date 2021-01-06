Второй кандидат от Демократической партии США в штате Джорджия фактически объявил о своей победе на выборах в Сенат

Джон Оссофф в видеообращении поблагодарил жителей штата. Оппонент Оссоффа от республиканцев пока не признал своего поражения. Также пока об окончательных итогах голосования не сообщает американская пресса. В случае утверждения Оссоффа членом Сената, расклад сил в верхней палате Конгресса США окажется в пользу Демократической партии. Ранее в ходе этого же тура выборов в Джорджии победителем был объявлен еще один кандидат от демократов Рафаэль Уорнок.