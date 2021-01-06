Демократ Оссофф поблагодарил жителей Джорджии за избрание его в сенат

Демократ Джон Оссофф поблагодарил жителей штата Джорджия за избрание его в сенат, фактически объявив о победе над республиканцем Дэвидом Пердью во втором туре выборов в верхнюю палату.



«Доброе утро. Покорно благодарю народ Джорджии за то, что выбрали меня на службу вам в сенате Соединенных Штатов», — сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.



По итогам подсчета 100% голосов Оссофф набрал 50,2%, его оппонент Пердью — 49,8% голосов, передает РИА.



С учетом победы в еще одном округе штата кандидата в сенат от Демократической партии Рафаэля Уорнока сенат теперь переходит под контроль демократов.