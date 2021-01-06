Патриарх Кирилл сравнил тех, кто не верит в коронавирус, к тем, кто не верит в бога

Пренебрегать правилами, которые установили медики, мерами предосторожности, так же опасно, как и жить без веры, подчеркнул предстоятель. Он призвал прихожан носить маски, соблюдать социальную дистанцию и выполнять другие требования. Неосторожность может послужить причиной страшного заболевания, предупредил патриарх.