Патриарх Кирилл сравнил тех, кто не верит в коронавирус, к тем, кто не верит в бога

Пренебрегать правилами, которые установили медики, мерами предосторожности, так же опасно, как и жить без веры, подчеркнул предстоятель. Он призвал прихожан носить маски, соблюдать социальную дистанцию и выполнять другие требования. Неосторожность может послужить причиной страшного заболевания, предупредил патриарх.
2021-01-06T16:35:00+03:00
2021-01-06T16:35:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 06 января 2021
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