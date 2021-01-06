Американские спецслужбы обвинили российских хакеров в причастности к кибератаке на федеральное ведомство США

В совместном заявлении Агентства национальной безопасности, ФБР и Агентства по кибербезопасности, говорится, что атака, о которой стало известно в середине декабря, еще не завершилась. Всего нападению хакеров подверглись менее десяти правительственных учреждений, полный масштаб ущерба пока не установлен. Злоумышленникам удалось проникнуть в сети министерства финансов, министерства энергетики и других правительственных организаций США при помощи вируса в одном из приложений. Ранее о причастности России к кибератаке говорили госсекретарь Майк Помпео и избранный президент США Джозеф Байден. Действующий глава государства Дональд Трамп считает, что за этим стоит Китай. В Москве обвинения отвергали.