Суд в Лондоне отказался освобождать под залог основателя интернет-ресурса Викиликс Джулиана Ассанжа

Его адвокаты просили о такой мере, поскольку, по их мнению, риск побега отсутствует. Ассанж останется за решеткой до тех пор, пока не будет рассмотрена апелляция правительства США на решение английского суда, который отказал в выдаче общественного деятеля Вашингтону. В США выдвинули в отношении него ряд обвинений, Ассанжу может грозить до 175 лет лишения свободы.
2021-01-06T16:33:56+03:00
2021-01-06T16:33:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 06 января 2021
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