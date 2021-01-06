Суд в Лондоне отказался освобождать под залог основателя интернет-ресурса Викиликс Джулиана Ассанжа

Его адвокаты просили о такой мере, поскольку, по их мнению, риск побега отсутствует. Ассанж останется за решеткой до тех пор, пока не будет рассмотрена апелляция правительства США на решение английского суда, который отказал в выдаче общественного деятеля Вашингтону. В США выдвинули в отношении него ряд обвинений, Ассанжу может грозить до 175 лет лишения свободы.