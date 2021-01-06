Реликвия двенадцатого века пропала из филиала РАН в Петербурге

Средневековый оттиск печати был особо ценным документом архивного фонда России.

Фрагмент оттиска восковой печати грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I лежал в пластиковой коробке на столе одного из реставраторов. Пропажу обнаружили при уборке, сообщает агентство РИА Новости. Эберхард I поставил оттиск своей печати на грамоте в середине 12 века. Портал Закс.ру со ссылкой на сотрудников РАН рассказывает, что работники Петербургского филиала архива Российской академии наук на Васильевском острове связывают пропажу реликвии с визитом грабителей. Накануне новогодних праздников злоумышленники вынесли из помещений технику, однако не взяли гораздо более ценные исторические документы и артефакты. Некоторые специалисты полагают, что воры могли случайно уничтожить экспонат. После нападения здание взяли под круглосуточную охрану.

Эксперты оценят стоимость пропавшего оттиска в ходе расследования инцидента.