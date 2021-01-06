Журналистка «Новой газеты» опознала голос бывшего главы КГБ Белоруссии на аудиозаписи о планах убийства Павла Шеремета

Журналистка «Новой газеты» опознала голос бывшего главы КГБ Белоруссии на аудиозаписи 2012 года о планах убийства Павла Шеремета. Ее ранее опубликовало бельгийское издание EUobserver.

С тогда еще главой белорусского КГБ Вадимом Зайцевым журналистка Ирина Халип встретилась в 2011 году. Она находилась под стражей после акции протеста против фальсификации президентских выборов в Белоруссии, ее муж Андрей Санников выдвигался на тех выборах, и также был задержан после акции. По словам Халип, ее из СИЗО КГБ привели к Зайцеву, он угрожал ей статьей заговоре с целью захвата власти, за которую журналистку могут приговорить к смертной казни. Ее супруга дважды водили к тогдашнему главе КГБ. Как описывает сам Санников в статье в «Новой газете», Зайцев говорил ему, что с его женой и сыном «поступят самым жестким, крайним образом». Санников и Халип утверждают, что на опубликованной аудиозаписи, голос Зайцева. Напомню, что на ней обсуждаются планы убийства бывших силовиков, а также журналиста Павла Шеремета. В его случае речь идет о подготовке взрыва. Шеремет был убит в 2016 году, спустя 4 года после того разговора. Халип полагает, что отставка Зайцева с должности председателя КГБ в 2013 году может быть связана с тем, что к тому моменту планы по ликвидации того списка людей так и не были реализованы.

Издание EUobserver отмечает, что специалисты НАТО по Беларуси, знакомые с Зайцевым, подтвердили сходство его голоса с голосом на записи.