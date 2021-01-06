Сегодня у православных верующих россиян рождественский Сочельник

Храмы открыты для посещения, однако церковное руководство призывает внимательно отнестись к рекомендациям Роспотребнадзора. Ранее РПЦ рекомендовала пожилым людям не посещать храмы из-за пандемии коронавируса, а следить за рождественским богослужением по телетрансляции.

Патриарх Кирилл считает, что неверие в пандемию коронавируса и пренебрежение мерами предосторожности также смертельно-опасно как и неверие в Бога. Об этом глава Русской православной церкви сказал во время проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.

РПЦ уже предупредила, что на Рождественскую службу в храм Христа Спасителя можно будет попасть только по приглашениям, а для лиц старше 65 лет вход будет ограничен из-за пандемии.