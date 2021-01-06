Россияне в среднем хотят ежемесячно зарабатывать 158 тысяч рубле

Россияне в среднем хотят ежемесячно зарабатывать 158 тысяч рублей, — показало исследование сервиса «Работа.ру». Отмечается, что зарплатные желания у жителей Москвы и Санкт-Петербурга выше, чем в среднем по стране – 175 тысяч и 164 тысячи рублей соответственно.
2021-01-06T15:36:15+03:00
2021-01-06T15:36:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:36, 06 января 2021
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