Россияне в среднем хотят ежемесячно зарабатывать 158 тысяч рубле

Россияне в среднем хотят ежемесячно зарабатывать 158 тысяч рублей, — показало исследование сервиса «Работа.ру». Отмечается, что зарплатные желания у жителей Москвы и Санкт-Петербурга выше, чем в среднем по стране – 175 тысяч и 164 тысячи рублей соответственно.