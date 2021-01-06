Американские спецслужбы заявили о вероятности причастности России к хакерской атаке на правительство США

С совместным заявлением выступили ФБР, Агентство по обеспечению кибербезопасности, Управление национальной разведки и Агентство национальной безопасности. По мнению спецслужб, цель взлома – сбор разведданных. По сведениям американских СМИ, сотрудники Белого дома намеревались опубликовать заявления о причастности России к кибератаке еще 18 декабря, но в последний момент получили указание не делать этого. В Кремле неоднократно отрицали любую причастность Москвы к хакерским атакам на правительственные учреждения и их компании в США.