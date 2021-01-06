Российский трубоукладчик вернулся к месту достройки «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Дании

Российский трубоукладчик «Академик Черский» вернулся к месту достройки трубопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Дании, — следует из данных мониторинговых сервисов. «Академик Черский» и баржа «Фортуна» получили разрешение на ведение работ с 5 декабря. Ранее достройкой последнего участка трубопровода занимались трубоукладчики швейцарской компании All Seas. Она отозвала свои корабли из-за угрозы американских санкций.