Около восьмисот сотрудников МЧС и добровольцев будут обеспечивать безопасность мероприятий в Москве на Рождество

Они будут дежурить в православных храмах. В Московской патриархии подчеркнули, что рождественские богослужения в столице пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

РПЦ рекомендовала пожилым людям не посещать храмы на Рождество из-за пандемии коронавируса, а следить за богослужением через телетрансляцию. Митрополит Волоколамский Иларион добавил, что РПЦ не станет самостоятельно закрывать церкви, а пожилых прихожан священники могут исповедовать и причастить на дому.