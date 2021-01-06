В ФРГ с сегодняшнего дня вступили в силу ужесточенные ограничительные меры по борьбе с пандемией коронавируса

Во время вчерашнего видео-совещания члены кабинета министров ФРГ и главы федеральных земель приняли решение о продлении существующих с 16 декабря ограничений общественной жизни. В Германии закрыты все бары и рестораны, театры и кино, спортзалы и фитнес-клубы, бассейны и косметические салоны, не работают парикмахерские, запрещено пение в церквях и продажа алкоголя на улицах. Не работают промтоварные магазины. Не рекомендуется выходить из дома без веской причины. Эти меры продлены до конца января.

Дополнительно введено жесткое ограничение личных контактов. Теперь разрешено принимать в гости только одного человека из постороннего домашнего хозяйства. Кроме того, в регионах с большим количеством новых заражений коронавирусом возможно ограничение передвижения радиусом 15 километров. Школы и детсады предварительно останутся закрытыми до 1 февраля. Работодателей призывают по мере возможности переводить сотрудников на удаленную форму работы.

Правительство ФРГ приняло также решение о дополнительной финансовой поддержке предприятий и компенсации по уходу за детьми для работающих родителей.