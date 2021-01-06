Фонд прямых инвестиций рапортовал о более миллионе россиян, привитых от коронавируса вакциной «Спутник»

Там также рассказали о договоренностях с Сербией о поставках туда двух миллионов доз препарата.

Сообщение о числе тех, кто сделал прививку «Спутником», появилось в твиттере создателя вакцины. Отмечу, уже второй день в нашей стране говорят о более миллионе привитых россиян. Накануне о том же отчитался директор центра Гамалеи — разработчика препарата от ковида — Александр Гинцбург. Пользователи соцсетей усомнились во внезапном скачке в конце прошлого года и новогодние праздники желающих сделать прививку от коронавируса, напомнив: совсем недавно цифры были гораздо скромнее. К примеру, глава Минздрава пару недель назад утверждал, что привиты немногим больше полусотни тысяч россиян. Правда, уже в прошлую субботу Михаил Мурашко объявил о вакцинации восьмисот тысяч человек. Спутник тем временем добрался до Сербии. Там российской вакциной уже укололись председатель парламента и глава МВД. Первый обратил внимание, что сейчас около ста вакцин проходят испытания. Ивица Дачич отметил, что в Сербии люди могут привиться препаратами из разных стран, не только из России. Спикер парламента убежден: нужно сделать так, чтобы прием определённой вакцины не превратился в политическое давление.

Сербские СМИ отмечают, что глава страны Александр Вучич намерен привиться от коронавируса китайским препаратом, а премьеру Ане Брнабич уже ввели вакцину американской компании Пфайзер.