Лондонский суд отказался выпускать под залог основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Его адвокаты намерены оспорить это решение.

Судья Вестминстерского магистратского суда Ванесса Барайтсер объявила, что если Джулиана Ассанджа сегодня отпустить, то на следующее заседание он уже не явится. Как передаёт агентство ТАСС, она подчеркнула, что у неё есть веские причины так думать. Одной из них стало то, что ранее основатель WikiLeaks уже нарушал условиях выхода под залог. Получается, что он останется под стражей как минимум до конца рассмотрения апелляции по вопросу об экстрадиции в США.

Джулиан Ассандж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш с апреля 2019-ого года. Его арестовали по запросу Соединённых Штатов, где основателя WikiLeaks обвиняют по 17-ти различным эпизодам, среди которых раскрытие секретной информации и шпионаж. Общий срок, который грозит активисту в США, превышает 150 лет лишения свободы.

Основные слушания по вопросу об экстрадиции Ассанджа закончились в понедельник. Судья отказалась передавать заключённого за океан, поскольку посчитала, что там его жизни может грозить опасность.

Ассанж не был на свободе с 2012-ого года.