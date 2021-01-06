Вознаграждение генерального директора Apple Тима Кука выросло в 2020 году на 40% и превысило 10,5 миллионов долларов, — сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на документы, которые компания направила в комиссию по ценным бумагам и биржам. Издание отмечает, что в прошлом году, несмотря на пандемию коронавируса, прибыль компании выросла почти на 4%. Рост объясняется увеличением продаж ноутбуков и планшетов из-за перехода людей по всему миру на дистанционную работу и учебу.
2021-01-06T14:38:58+03:00
2021-01-06T14:38:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:38, 06 января 2021
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