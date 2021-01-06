Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает российского президента Владимира Путина своим другом

Об этом он сказал в программе «Действующие лица», которая выйдет в эфир 10 января. Фрагмент передачи в своем телеграм-канале обсуждала телеведущая Наиля Аскер-заде. Ранее Лукашенко заявил, что его и Путина «намертво загнали» в одну политическую команду.