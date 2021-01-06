По данным белорусских правозащитников, в 2020 году в стране задержаны более 33 тысяч участников мирных акций протеста, возбуждено более 900 уголовных дел, — сообщается на сайте правозащитного центра «Весна». Отмечается, что власти активно используют уголовное преследование для расправы с неугодными. Правозащитники признали 169 обвиняемых политзаключенными.