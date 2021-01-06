По данным белорусских правозащитников, в 2020 году в стране задержаны более 33 тысяч участников мирных акций протеста, возбуждено более 900 уголовных дел, — сообщается на сайте правозащитного центра «Весна». Отмечается, что власти активно используют уголовное преследование для расправы с неугодными. Правозащитники признали 169 обвиняемых политзаключенными.
2021-01-06T14:37:00+03:00
2021-01-06T14:37:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:37, 06 января 2021
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