В Аргентине началось расследование из-за ненадлежащих условий хранения 400 доз вакцины «Спутник», — сообщают местные СМИ. По их данным, рассматриваются две версии: технический сбой и преднамеренное изменение настроек холодильного оборудования.
2021-01-06T14:36:17+03:00
2021-01-06T14:36:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:36, 06 января 2021
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