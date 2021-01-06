Российский фонд прямых инвестиций договорился с правительством Сербии о поставках в страну 2 млн доз вакцины «Спутник»

Российский фонд прямых инвестиций договорился с правительством Сербии о поставках в страну двух миллионов доз вакцины «Спутник». Это следует из сообщения фонда. Вакцина для поставок в Сербию будет производиться международными партнерами фонда в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

Спикер парламента Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел Александр Вулин привились российской вакциной от коронавируса «Спутник» в институте вирусологии в Белграде. По мнению Дачича, необходимо сделать так, чтобы прием определенной вакцины не превратился в политическое давление. Политик напомнил, что в Сербии есть возможность вакцинироваться препаратами из разных стран, в том числе, из России, — сообщает ТАСС.