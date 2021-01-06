В Гонконге арестовали более полусотни оппозиционеров и бывших депутатов Законодательного совета

По данным местной прессы, их обвиняют в подрывной деятельности.

Как пишет газета South China Morning Post, у арестованных был «план серьезного вмешательства в законное исполнение правительством возложенных на него обязанностей», который предполагал «массовые выступления и другие действия, парализующие жизнь общества». Как передает Си-эн-эн, аресты стали «проявлением самой драматичной волны насилия» после принятого в середине прошлого года закона о национальной безопасности, который предполагает уголовное наказание, вплоть до пожизненного тюремного заключения за, снова цитата, «подрывную деятельность, терроризм и сговор с иностранными государствами». Телеканал цитирует одно из предъявленных обвинений, в котором гонконгскому активисту вменяются в вину действия, связанные с компанией по избранию в Законодательный совет большинства депутатов от оппозиции, которые бы наложили вето на принятые правительством законы и привели бы к его отставке. Британская Гардиан сообщает, что в рамках исполнения закона о нацбезопасности власти Гонконга угрожают и адвокатам оппозиционеров, защищавшим их конституционные права.

Как отмечается, нынешняя операция по задержанию стала крупнейшей с того момента, как власти Китая приняли закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.