В американском штате Джорджия решается вопрос о контроле над верхней палатой Конгресса США

В том случае, если на выборах в Сенат победят оба кандидата от Демократической партии, она будет иметь решающее преимущество при голосовании. Американская пресса уже отдала победу одному из демократов — Рафаэлю Уорнаку. Хотя официально подсчет еще не завершен, телеканалы CNN и NBС передают, что у его противницы из Республиканской партии Келли Леффлер, шансов на победу уже нет. Второй кандидат Джон Оссофф, пока идет на равных с республиканцем Дэвидом Пердью. Как ожидается, окончательно голоса будут посчитаны только в пятницу.