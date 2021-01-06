В американском штате Джорджия решается вопрос о контроле над верхней палатой Конгресса США

В том случае, если на выборах в Сенат победят оба кандидата от Демократической партии, она будет иметь решающее преимущество при голосовании. Американская пресса уже отдала победу одному из демократов — Рафаэлю Уорнаку. Хотя официально подсчет еще не завершен, телеканалы CNN и NBС передают, что у его противницы из Республиканской партии Келли Леффлер, шансов на победу уже нет. Второй кандидат Джон Оссофф, пока идет на равных с республиканцем Дэвидом Пердью. Как ожидается, окончательно голоса будут посчитаны только в пятницу.
2021-01-06T14:16:01+03:00
2021-01-06T14:16:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:16, 06 января 2021
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