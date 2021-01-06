Работу общественного транспорта в Москве продлят в Рождественскую ночь

В частности, до двух часов ночи будет открыто метро и МЦК, до трех часов продолжат работать более полутора сотен маршрутов наземного транспорта. Об этом сообщили в мэрии.

В условиях эпидемии РПЦ рекомендовала пожилым людям воздержаться от посещений богослужений и посмотреть их в онлайн-трансляции. На службу в Храм Христа Спасителя можно будет прийти только по приглашениям. Соблюдать санитарные правила призвал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх Кирилл в послании к Рождеству также призвал молиться за больных коронавирусом.