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14:10, 06 января 2021

Уровень экономической надежды россиян, согласно опросам, стал одним из самых низких за все годы наблюдений

Согласно данным международного исследования Ассоциации Gallup, на которое ссылается газета РБК, лишь 6% опрошенных россиян сочли, что 2021-й год станет периодом финансового процветания. 47% ожидают год экономических проблем.

Поводов для веры в улучшение экономической ситуации в России действительно нет уже многие годы. Об этом «Эху» рассказал профессор школы финансов высшей школы экономики Иван Родионов.
«Сейчас ситуация абсолютно тупиковая, и люди это понимают. Обещания правительства в программе до 2030 года говорят о том, что дай Бог, если все будет не хуже, чем в 2019 году. Седьмой год подряд падают реальные доходы, люди понимают, что ждать-то нечего на самом деле. Все приросты в бюджете, которые достигнуты, связаны с увеличенными акцизами и налогами. Очевидно, что никаких программ, которые можно было бы обсуждать и верить, просто не существует», — сказал он.
Никаких государственных программ, которые могли бы вселять оптимизм, не существует, заключил Иван Родионов.

В России до сих пор много людей, живущих за чертой бедности, но у властей есть план по улучшению ситуации. Об этом перед Новым годом рассказывал президент Владимир Путин.
Планы по повышению доходов граждан Путин назвал амбициозной, но вполне реальной целью.



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