Ассанж содержится в тюрьме Белмарш последние 20 месяцев. Ранее британский суд отказался выдавать Ассанжа США, где против него выдвинуты 18 обвинений, в частности, в раскрытии секретной информации.
Основателю Викиликс грозит до 175 лет тюрьмы.
Лондонский суд рассмотрит сегодня ходатайство защиты основателя Викиликс Джулиана Ассанжа об освобождении под залог
Ассанж содержится в тюрьме Белмарш последние 20 месяцев. Ранее британский суд отказался выдавать Ассанжа США, где против него выдвинуты 18 обвинений, в частности, в раскрытии секретной информации.