Лондонский суд рассмотрит сегодня ходатайство защиты основателя Викиликс Джулиана Ассанжа об освобождении под залог

Ассанж содержится в тюрьме Белмарш последние 20 месяцев. Ранее британский суд отказался выдавать Ассанжа США, где против него выдвинуты 18 обвинений, в частности, в раскрытии секретной информации.

Основателю Викиликс грозит до 175 лет тюрьмы.