Президент Владимир Путин подписал указ о создании Фонда помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями

Председателем правления фонда назначен основатель «Детского хосписа» протоиерей Александр Ткаченко. В попечительский совет фонда также вошли доктор Леонид Рошаль, актеры Константин Хабенский и Чулпан Хаматова.

Фонд помощи детям с редкими заболеваниями будет финансироваться за счет повышения ставки НДФЛ до 15% с доходов выше 5 миллионов рублей. Власти рассчитывают, что это принесет в фонд около 60 миллиардов рублей.